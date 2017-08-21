أب يخطف ابنه لمساومة والدته على 250 ألف جنيه بالبحيرة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نجحت أجهزة الأمن بالبحيرة، اليوم الإثنين، في كشف غموض اختفاء طفل ادعى والده اختطافه، وتبين أنه أخفاه لدى شريكه لمساومة والدته على إعادته مقابل فدية 250 ألف جنيه.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير امن البحيرة بلاغ من "محمد ع."، 43 سنة، نجار مقيم قرية النجاح، بتغيب نجله "عبد الرحمن"، 9 سنوات.

وحضرت والدة الطفل "س. ف."، 35 سنة، وأكدت تلقيه والدها اتصالاً هاتفيًا من مجهول طلب فدية مالية قدرها 250 ألف جنيه نظير إعادته الطفل.

شاهد أيضا

توصلت جهود فريق البحث إلى أن مرتكب الواقعة والد الطفل بالاشتراك مع "ضيف ي."، 31 سنة، نجار، وأن الطفل محتجز بمسكن الثاني بأكتوبر.

وتمكنت مأمورية أمنية من ضبط المتهمين، وتحرير الطفل المختطف، وعلل الأول ذلك لوجود خلافات بينه وزوجته ومروره بضائقة مالية. حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.