أخبار عاجلة

«الإصلاح يمضي بخطى ثابتة».. تفاصيل اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية -
بدء تنفيذ مشروع مصنع «الرمال السوداء» بكفر الشيخ -
شرطة المرور: 90% من البلاغات التي نتلقاها «هزار».. ونتتبع أرقامها -
أسمنت أسوان تستخدم «السخرة» مقابل منع عمالها من العودة -
«البدري» يضع برنامج الأهلي استعدادا للموسم الجديد -
اتحاد الكرة يوافق على قيد 4 أجانب.. وتفوّيض أبو ريدة لعودة الجماهير -
لعلهم يفقهون - مع الشيخ خالد الجندي - حلقة الإثنين 21-8-2017 ( الأدلة القرآنية ) -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2017 مع ماغي فرح -
السفيرة عزيزة - مع ( نهى عبد العزيز- شيرين عفت ) حلقة الاثنين 21- 8 - 2017 -
تشكيل لجنة من مسئولي الأندية لمناقشة لائحة اتحاد الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

أب يخطف ابنه لمساومة والدته على 250 ألف جنيه بالبحيرة

Google+ Print
أب يخطف ابنه لمساومة والدته على 250 ألف جنيه بالبحيرة أب يخطف ابنه لمساومة والدته على 250 ألف جنيه بالبحيرة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نجحت أجهزة الأمن بالبحيرة، اليوم الإثنين، في كشف غموض اختفاء طفل ادعى والده اختطافه، وتبين أنه أخفاه لدى شريكه لمساومة والدته على إعادته مقابل فدية 250 ألف جنيه.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير امن البحيرة بلاغ من "محمد ع."، 43 سنة، نجار مقيم قرية النجاح، بتغيب نجله "عبد الرحمن"، 9 سنوات.

وحضرت والدة الطفل "س. ف."، 35 سنة، وأكدت تلقيه والدها اتصالاً هاتفيًا من مجهول طلب فدية مالية قدرها 250 ألف جنيه نظير إعادته الطفل.

شاهد أيضا

توصلت جهود فريق البحث إلى أن مرتكب الواقعة والد الطفل بالاشتراك مع "ضيف ي."، 31 سنة، نجار، وأن الطفل محتجز بمسكن الثاني بأكتوبر.

وتمكنت مأمورية أمنية من ضبط المتهمين، وتحرير الطفل المختطف، وعلل الأول ذلك لوجود خلافات بينه وزوجته ومروره بضائقة مالية. حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«الإصلاح يمضي بخطى ثابتة».. تفاصيل اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية

«الإصلاح يمضي بخطى ثابتة».. تفاصيل اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية

بدء تنفيذ مشروع مصنع «الرمال السوداء» بكفر الشيخ

بدء تنفيذ مشروع مصنع «الرمال السوداء» بكفر الشيخ

شرطة المرور: 90% من البلاغات التي نتلقاها «هزار».. ونتتبع أرقامها

شرطة المرور: 90% من البلاغات التي نتلقاها «هزار».. ونتتبع أرقامها

أسمنت أسوان تستخدم «السخرة» مقابل منع عمالها من العودة

أسمنت أسوان تستخدم «السخرة» مقابل منع عمالها من العودة