لافروف: مصر وروسيا تعملان على التفاوض بين المعارضة وحكومة سوريا

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قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن مصر وروسيا تعملان على دعم تشكيل الوفد الموحد للمعارضة السورية على أساس واقعي وفعال من أجل إطلاق المفاوضات بينها وبين الحكومة السورية.

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وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، بموسكو، اليوم الإثنين، أوردته القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه تم مناقشة الوضع في سوريا حيث يجري إنشاء مناطق لتخفيف التصعيد بمشاركة فعالة من مصر، التي ساعدت من خلال سلسلة اجتماعات في القاهرة مكن من الاتفاق على إنشاء منطقة للتصعيد في الغوطة الشرقية وحمص.