«الإسكان»: لا داعي للتزاحم والاشتباك على كراسة الشروط (فيديو)

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قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن 5 أكتوبر المقبل آخر موعد لسحب كراسات "سكن مصر"، موضحًا أن المواطن الذي يسحب الكراسة في اليوم الأخير، يتساوى مع من يسحب في أول يوم، لأن الاختيار يتم عن طريق القرعة.

أضاف يونس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "on live": "الأسبقية والتزاحم لن يفيد المواطن فالأمر يتم من خلال القرعة"، مؤكدًا أن الإقبال كبير جدًا على بنوك التعمير والإسكان الثمانية، من قبل المواطنين الراغبين في حجز "الإسكان الاجتماعي" و"إسكان مصر".

وناشد يونس، المواطنين، عدم التزاحم أمام البنوك والاشتباك مع الموظفين مستدركًا: "يا جماعة كراسات الإسكان الاجتماعي متوفرة حتى يوم 20 سبتمبر، وإسكان مصر متوفر حتى يوم 5 أكتوبر، ومفيش أي داعي للخناقات وسب الموظفين".

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أوضح متحدث الإسكان، أنه تم استدعاء الأمن المركزي للفصل بين المواطنين وفض الاشتباكات، خلال وجودهم لسحب الكراسات من أحد البنوك.