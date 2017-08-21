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الخارجية: أرضية واسعة من التفاهم بين مصر وروسيا

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الخارجية: أرضية واسعة من التفاهم بين مصر وروسيا الخارجية: أرضية واسعة من التفاهم بين مصر وروسيا

التحرير

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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن تدعم كل جهود تخفيض حدة التوتر العسكري في سوريا، موضحًا أن هناك تطابق بين الرؤى المصرية والروسية حول عديد من القضايا.

شدد شكري، خلال كلمته بمؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي - على أهمية استعادة الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والقضاء على التهديد الذي بات يشكله الإرهاب بصورة مستمرة، ومواجهة الدول الراعية والداعمة له.

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تابع وزير الخارجية: "كان لي الشرف في تسليم الخطاب الموجه من الرئيس إلى الرئيس الروسي فيلاديمير بويتن التى تضمنت استمرارنا فى تطوير العلاقات الثنائية و الحفاظ على قنوات التشاور مفتوحة بينهم".


 

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التحرير

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