غدا طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس غدا الثلاثاء، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، حارا رطبا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وعلى أقصى الجنوب، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية على كلا البحرين تكون شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

الإسكندرية 23 31

مطروح 23 30

بورسعيد 26 31

دمياط 26 30

بلطيم 25 32

الإسماعيلية 24 36

السويس 25 37

العريش 23 33

نخل 23 34

طابا 24 35

الطور 27 35

مرسى علم 28 37

الغردقة 30 39

شرم الشيخ 30 39

رفح 22 32

كاترين 20 33

سيوة 24 37

المنيا 23 36

الفيوم 25 36

رأس سدر 26 36

أبو سمبل 29 41

وسط الدلتا 25 36

أسيوط 25 37

سوهاج 27 38

الأقصر 27 41

أسوان 27 42

شلاتين 28 38

حلايب 30 36

الوادي الجديد 25 39

قنا 27 40

نويبع 29 36

السلوم 21 30