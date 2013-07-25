رئيس الأركان الأمريكى يحذر من عواقب التدخل العسكرى فى سوريا

قال الجنرال مارتن ديمبسى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية أمس الأربعاء إنه يتوخى الحذر فى التوصية بالتدخل العسكرى فى سوريا خشية أن يحول أى إجراء غير مدروس البلاد إلى دولة فاشلة.

وقال ديمبسى للصحفيين "قبل أن أقدم توصية بالحل العسكرى يجب أن اقتنع بأن ما سيعقب الخيار العسكرى لن يؤدى إلى دولة فاشلة تكون فيها المعاناة أسوأ فى الواقع".

وخلال حديثه فى قاعدة لسلاح الجو البولندى فى لاسك بوسط بولندا حيث يجرى طيارون أمريكيون تدريبات مع نظرائهم البولنديين على طائرات إف-16 قال ديمبسى إنه يجب على الزعماء السياسيين النظر فى الخيارات الأخرى إلى جانب العمل العسكرى لإغاثة الشعب السورى.

وقال "أنا لا أقترح إلا يفعل المجتمع الدولى شيئا. أنا اقترح أنكم بحاجة إلى إستراتيجية تربط الخيارات العسكرية بأدوات القوة الأخرى".

وتتردد الولايات المتحدة بشأن الإجراءات التى يمكن اتخاذها فى سوريا حيث تطالب برحيل الرئيس بشار الأسد الذى يحارب قوات المعارضة منذ عامين ونصف العام فى حرب أهلية أودت بحياة 100 ألف شخص.

وفى رسالة نشرت يوم الاثنين أوجز ديمبسى خمسة خيارات يمكن للجيش الأمريكى القيام بها من تقديم التدريب إلى فرض مناطق حظر طيران أو شن هجمات محدودة على أهداف عسكرية.