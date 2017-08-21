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زحام شديد على سحب كراسات شروط الإسكان التعاوني في بورسعيد (صور)

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زحام شديد على سحب كراسات شروط الإسكان التعاوني في بورسعيد (صور) زحام شديد على سحب كراسات شروط الإسكان التعاوني في بورسعيد (صور)

التحرير

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شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، زحامًا شديدًا من المتقدمين لمشروع الإسكان التعاوني أمام صالة مبارك بحي المناخ، لسحب كراسات الشروط والإقرارات وتسجيل الرغبات للقرعة العلنية لتخصيص وحدات الإسكان بمشروع أبراج اللؤلؤة.

سحب كراسات

في الوقت نفسه، سادت حالة من سوء التنظيم في ظل شد وجذب بين المتقدمين للمشروع الذين توافدوا منذ الصباح الباكر، رغم استمرار سحب الكراسات حتى الرابعة عصرًا.

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وأعلنت الهيئة العامة التعاونيات البناء والإسكان، أن سحب الكراسات سيستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك لأبناء بورسعيد ممن قاموا بسداد مبلغ جدية الحجز للمشروع، والمعلن أسمائهم على موقع المحافظة.

سحب كراسات الإسكان

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التحرير

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