لافروف: مصر وروسيا تهدفان إلى استعادة استقرار الشرق الأوسط

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قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في مستهل لقائه مع نظيره المصري سامح شكري، في موسكو، اليوم الإثنين، إن موسكو والقاهرة تجمعهما أهداف مشتركة لاستعادة استقرار منطقة الشرق الأوسط، ووضع حد لاستغلالها من قبل الإرهابيين.

أضاف لافروف، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن روسيا ومصر لديهما نفس الأهداف المشتركة حول تسوية الأزمات العديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحا أن محاربة المتورطين في تهريب المخدرات وأنواع أخرى من الجريمة المنظمة الهدف الأساسي للدولتين.

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وذكر أن الجانب الروسي يهتم كثيرا بمواقف القاهرة من القضايا الإقليمية، ويريد إطلاع الجانب المصري على آرائه من مسائل عدة مثل الأزمات في سوريا وليبيا واليمن والعراق.