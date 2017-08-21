نائب: رفض قطر نقل حجاجها للرياض يؤكد تخوف تميم من «عبد الله آل ثان»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال النائب أشرف عثمان، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن رفض السلطات القطرية السماح للخطوط الجوية السعودية بنقل الحجاج القطريين إلى الأراضي المقدسة بعد وساطة الشيخ عبد الله آل ثان وقبول الملك سلمان الوساطة يؤكد «هلع تميم بن حمد أمير قطر من انقلاب القطريين عليه الفترة المقبلة».

وأضاف في بيان اليوم، أن استقبال الملك سلمان للشيخ عبد الله آل ثان وقبول وساطته في الحجاج القطريين يؤكد للعالم أنه ليست هناك أدنى مشكلة مع الشعب القطري، ولكن الخلاف كله في النظام الدموي والإرهابي الذي يتزعمه تميم.

شاهد أيضا

وأضح أن جماهيرية الشيخ عبد الله آل ثان وقوة علاقاته خصوصا مع المملكة العربية السعودية، أفقدتا تميم بن حمد اتزانه تماما، ولفت إلى أن تعنت سلطات قطر يعود بالسلب على حجاجها هذا العام.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت أمس أن الدوحة منعت طائراتها من نقل الحجاج القطريين إلى السعودية لأداء مناسك الحج.