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تكريم أرملة الشهيد هشام بركات في احتفالية «المركزي للمحاسبات»

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تكريم أرملة الشهيد هشام بركات في احتفالية «المركزي للمحاسبات» تكريم أرملة الشهيد هشام بركات في احتفالية «المركزي للمحاسبات»

التحرير

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كرم الرئيس عبد الفتاح ، أرملة المستشار الراحل هشام بركات، النائب العام السابق، خلال تكريم عدد من العاملين المتميزين بالجهاز المركزى للمحاسبات، بمناسبة الاحتفال بمرور 75 عاما على تأسيسه.

واستقبل السيسي، ابنة المستشار الراحل، التي حرصت على الصعود للمنصة خلال تكريم والدتها، والتقاط صورة تذكارية مع الرئيس.

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ويشهد السيسي، الاحتفال باليوبيل الماسي لتأسيس الجهاز المركزي للمحاسبات، برفقة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، رئيس مجلس النواب علي عبد العال، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، ومن المقرر أن يكرم الرئيس عددا من العاملين بالجهاز.

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التحرير

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