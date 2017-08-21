وزيرة الاستثمار تبحث مع البنك الدولي إجراءات الشريحة الثالثة للقرض

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بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الإثنين، مع بعثة البنك الدولى برئاسة اشيش خان، مدير مشروعات في البنك، إجراءات توقيع الشريحة الثالثة والأخيرة - من قرض البنك الدولى لمصر - والتي تبلغ مليار دولار.

وتبلغ القيمة الإجمالية للقرض المخصص من البنك 3 مليارات دولار، لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي، الذي سبق أن حصلت مصر على الشريحتين الأولى والثانية منه بقيمة ملياري دولار.

وأكدت الوزيرة أهمية الإسراع في إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة قبل نهاية العام الجاري، لدعم المشروعات التنموية التي من شأنها توفير فرص عمل، إضافة إلى دعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية.

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وأشادت بعثة البنك الدولي بالإصلاحات الاقتصادية المتميزة التي اتخذتها الحكومة، وأكدت استعداد البنك لتقديم الدعم اللازم للمساعدة في دفع دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتعزيز الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.

حضر الاجتماع أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وممثلين عن وزارات البترول، الكهرباء، التجارة والصناعة.