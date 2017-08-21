أخبار عاجلة

«الإصلاح يمضي بخطى ثابتة».. تفاصيل اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية -
بدء تنفيذ مشروع مصنع «الرمال السوداء» بكفر الشيخ -
شرطة المرور: 90% من البلاغات التي نتلقاها «هزار».. ونتتبع أرقامها -
أسمنت أسوان تستخدم «السخرة» مقابل منع عمالها من العودة -
«البدري» يضع برنامج الأهلي استعدادا للموسم الجديد -
اتحاد الكرة يوافق على قيد 4 أجانب.. وتفوّيض أبو ريدة لعودة الجماهير -
لعلهم يفقهون - مع الشيخ خالد الجندي - حلقة الإثنين 21-8-2017 ( الأدلة القرآنية ) -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2017 مع ماغي فرح -
السفيرة عزيزة - مع ( نهى عبد العزيز- شيرين عفت ) حلقة الاثنين 21- 8 - 2017 -
تشكيل لجنة من مسئولي الأندية لمناقشة لائحة اتحاد الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وزيرة الاستثمار تبحث مع البنك الدولي إجراءات الشريحة الثالثة للقرض

Google+ Print
وزيرة الاستثمار تبحث مع البنك الدولي إجراءات الشريحة الثالثة للقرض وزيرة الاستثمار تبحث مع البنك الدولي إجراءات الشريحة الثالثة للقرض

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الإثنين، مع بعثة البنك الدولى برئاسة اشيش خان، مدير مشروعات في البنك، إجراءات توقيع الشريحة الثالثة والأخيرة - من قرض البنك الدولى لمصر - والتي تبلغ مليار دولار.

وتبلغ القيمة الإجمالية للقرض المخصص من البنك 3 مليارات دولار، لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي، الذي سبق أن حصلت على الشريحتين الأولى والثانية منه بقيمة ملياري دولار.

وأكدت الوزيرة أهمية الإسراع في إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة قبل نهاية العام الجاري، لدعم المشروعات التنموية التي من شأنها توفير فرص عمل، إضافة إلى دعم برنامج للحماية المجتمعية. 

شاهد أيضا

وأشادت بعثة البنك الدولي بالإصلاحات الاقتصادية المتميزة التي اتخذتها الحكومة، وأكدت استعداد البنك لتقديم الدعم اللازم للمساعدة في دفع دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتعزيز الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.

حضر الاجتماع أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وممثلين عن وزارات البترول، الكهرباء، التجارة والصناعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصر والسودان.. العلاقات متوترة والزيارات مستمرة

مصر والسودان.. العلاقات متوترة والزيارات مستمرة

الأخبار - شكري : نتطلع لقرار روسي بإستئناف الرحلات الجوية مع مصر

الأخبار - شكري : نتطلع لقرار روسي بإستئناف الرحلات الجوية مع مصر

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: 90% من خناقات المصريين بسبب عدم تحديد المصطلحات

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: 90% من خناقات المصريين بسبب عدم تحديد المصطلحات

مصرع ربة منزل خلال جراحة تجميل في الدقهلية

مصرع ربة منزل خلال جراحة تجميل في الدقهلية