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طلب إحاطة في البرلمان للقضاء على «ترامادول الملاعب»

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طلب إحاطة في البرلمان للقضاء على «ترامادول الملاعب» طلب إحاطة في البرلمان للقضاء على «ترامادول الملاعب»

التحرير

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أكد رضوان الزياتي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه بصدد تقديم طلب إحاطة لخالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، وكذلك وزير الصحة بسبب ظاهرة الترامادول.

وأشار الزياتي، في تصريحات لبرنامج «استاد الهدف» الذي يقدمه وليد صلاح الدين عبر إذاعة الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، إلى أن هذه الظاهرة السلبية لا بد من القضاء عليها، موضحًا أن اللجنة الدولية للمنشطات لا تعاقب على تناول هذا العقار.

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وتابع وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: "لا بد من حذر استخدام هذا العقار، ويكون الأمر شان داخلي خاص بمصر، وسيكون هناك تشريع بعقوبات صارمة على اللاعبين الذين يتناولون عقار الترامادول".

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التحرير

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