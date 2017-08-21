خالد لطيف: كوبر مؤمن بطريقته الدفاعية ولن يرحل مهما حدث

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أكد خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه عقد جلسة مع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، بعد مباراة منتخب المحليين التي أُقيمت في الإسكندرية، وذلك في حضور عدد من أعضاء المجلس.

وأشار لطيف في تصريحات لبرنامج «استاد الهدف» الذي يقدمه وليد صلاح الدين عبر إذاعة الشباب والرياضة، إلى أن هيكتور كوبر مستمر في منصبه مهما كانت النتائج، مشددًا على أن المدير الفني، مؤمن جدا بطريقته الدفاعية التي يلعب بها ولن يغيرها مهما حدث.

وأضاف إلى أن اسم حسن شحاته المدير الفني السابق، لم يتم طرحه في أي فترة ماضية، فمجلس الجبلاية اختار كوبر بعد اختيار أغلبية الأصوات له، وسوف يستمر في منصبه حتى نهاية عقده، مها كانت نتيجة مباراتي أوغندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

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كما أكد خالد لطيف، أن مشكلة اللائحة الاسترشادية التي وضعتها اللجنة الأولمبية، أنه قبل الانتخابات، وكل ناد يرغب في وضع لائحة الانتخابات الخاصة به، مشيرا إلى أن أن النصاب القانوني أقل بكثير مما يجب، فنادي الغابة بمدينة نصر، عدد أعضائه 6000 عضو، والنصاب القانوني له حضور 3000 عضو، ومقارنة هذا النصاب بالنصاب القانوني للأهلي أو الزمالك، فمهمة القطبين أكثر يسرا.

وأتم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة:" نادي الزمالك نجح في توفيق أوضاعه مع اللجنة الأولمبية، واتفق معها على مد فترة التصويت حتى التاسعة مساء بدلا من السابعة مساء".