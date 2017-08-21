«الفيلا المسكونة» و«رحيل زوجته».. 4 محطات مهمة في حياة «الدكتور عزت»

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ملخص لم يجف نهر الحكايات يومًا في حياته، فالتفاصيل المثيرة سيطرت على معظمها، وجعلت منها عملًا دراميًا ينتظر الخروج للنور، بكل ما تحملها من لحظات فخر وبهجة وخوف ووداع، عاشها بطل القصة مع أخواته الأربعة تحت مظلة الـ«فور إم»، وخصّص منها فصلًا، هو الأكثر تأثيرًا ومأساوية في نفس الوقت، لزوجته وشريكة حياته «فاطيما»، الذي استقام برحيلها خط نبض السعادة في حياة الدكتور عزت أبو عوف.



ويرصد «التحرير - لايف» في التقرير التالي 4 محطات لا تُنسى في حياة الفنان الكبير والموسيقي السابق عزت أبو عوف..

الفور إم»

كان غريبًا على مجتمع الصعيد خروج فتياته للغناء والرقص على المسارح، لذا لم يكن تشكيل فرقة الـ«فور إم» التي ضمت كل من مها ومنى ومنال وميرفت أبو عوف، في نهاية السبعينيات أمرًا سهلًا على الإطلاق، هذا بخلاف رفض والد الفنان عزت أبو عوف عمل ابنه الطبيب في الغناء.

وبعد صراعات مع الأب، وإجراء البروفات سرًا في «بدروم» فيلا الزمالك، تمكنت الفرقة من إصدار 8 ألبومات أحدثت نجاحًا كبيرًا في فترة السبعينيات، ولاقت استحتسانًا داخل مصر وخارجها، خاصة بعد انضمام الفنان محمد فؤاد لها.



لم يكتب للفريق الاستمرار رغم نجاحه، لأسباب في أغلبها اجتماعية، وأرجع عزت أبو عوف عدم الاستمرار هذا لطبيعة الحياة واختلاف الظروف الشخصية لكل من أعضاء الفرقة، فأخواته تزوجن الواحدة تلو الأخرى، ونتج عن ذلك انفصال الفريق، ومن ثم تفرغ عزت وأخته مها للتمثيل.

اكتشاف محمد فؤاد

قليلون هم من اعترفوا بفضل الفنان عزت أبو عوف عليهم، منهم المطرب محمد فؤاد، الذي لا يخفى على أحد قصة اكتشافه فنيًا على يد أبو عوف، وهو ما جسده فيلم «إسماعيلية رايح جاي»، الذي حقق نجاحًا مدويًا في عام 1997م.

وفي لقاءات إعلامية عديدة أكد الفنان الكبير أن ما حدث في الفيلم لم يكن سوى تجسيدًا لهذه القصة الحقيقة بلا أي تحريف، حتى الحوار لم يكن مكتوبًا كنص تمثيلي، وإنما تم إجراء الحوار الحقيقي، مثل مشهد مقابلة أبو عوف صدفة للشبان الثلاثة بعد خروجه من حفلة في نادي الصيد، وسؤاله لهم عن بوابة الخروجن ليرد أحدهم: «صاحبي صوته حلو وبيغني» فيتجاوب معه الفنان ويبدأ حوار قصير مع محمد فؤاد، لينتهي بتحديد موعد معه لعمل جلسة فنية، إلى آخر ما حدث.

الفيلا المسكونة

لم يكن ليعلم الجمهور بحقيقة هذه القصة لولا الفنانة يسرا التي روتها أكثر من مرة في عدة لقاءات إعلامية، ما اضطر عزت أبو عوف لسردها كاملة، مؤكدًا على كل ما قالته يسرا، والذي ظن البعض أن فيه شيئًا من المبالغة، ولكن كانت الحقيقة المرعبة.

منذ عام 1957م وحتى 2000م عاش الفنان عزت أبو عوف مع عائلته في فيلا بالزمالك، كانت مملوكة في السابق لـ«سلامون شيكوريل» صاحب سلسلة محلات «شيكوريل» الشهيرة في وسط البلد، والذي قُتل مع زوجته على يد لصوص اقتحموا الفيلا عام 1927م، وقاموا بسرقة جميع المجوهرات، ثم لاذوا بالفرار.

ثلاثون عامًا مروا بعد واقعة القتل، ليحل عام1957م، وتسكن الفيلا عائلة أبوعوف، بعد أن اشترى الأب العقار من ملاكه وقتها، ليكونوا على موعد مع أحداث غريبة شاهدوها بأعينهم تدور داخل جدران الفيلا، لم تكن في الحسبان، وربما ظنوا وقتها أنها محض أوهام، وخيالات عادية تمر أمام أعينهم، إلا أن تكرار المشهد مع كل أفراد العائلة، وحتى الزوار من الخارج، دفعهم للتأكد أن ثمة شيء مريب يحدث داخل الفيلا، وأن شخصًا ما يشاركهم المكان بشكل أو بآخر.

كان سن عزت أبوعوف -الابن الأكبر- وقتها 8 سنوات، بحسب روايته التي قالها للمذيعة شافكي المنيري في إحدى لقاءاتهما ببرنامج القاهرة اليوم، عندما سألته: «أنت كنت ساكن في بيت فيه عفاريت زمان؟»، فأجابها بثقة: «أه»، مؤكدة أنها ظنت الرواية خيالية، بعد أن حكت لها الممثلة يسرا عن واقعة شاهدتها بنفسها في ليلة قضتها داخل فيلا صديقة عمرها مها أبو عوف.

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وأشار عزت إلى أنهم ظلوا مقيمين في الفيلا التي تقع في شارع سريلانكا بالزمالك، أكثر من 50 عامًا «لأن الشبح كان غير مؤذي بالمرة»، هكذا قال، مضيفًا: «كان راجل عنده حوالي حاجة وستين سنة، بيعدي أدامنا جوه الفيلا، بس عمر عينه ما جت في عين حد مننا»، ساردًا: «كنت أنا وأختي منى أبوعوف صغيرين، وفي الكونسرفتوار، وقاعدين بنلعب على البيانو سوا، وبنعمل نفس المقطوعة مع بعض في نفس الوقت. وكان البيانو بتاعنا محطوط في الصالون، ومضلمين الدنيا، وفي لمبة محطوطة فوق النوتة علشان نقرأ مع بعض، وفجأة وإحنا منهمكين، شيلنا إيدينا سوا، ولفينا بنبص على الباب اللي ورانا، لقينا في شخص واقف، وبيبص للبيانو، راحت أختى اتخضت، وجريت بشكل تلقائي ناحية الباب علشان تخرج، وشوفتها بعيني وهي بتحاول تبعده عن طريقها بإيدها، لكنها عدت من جواه، واتخبطت في الباب باندفاعها».

وفاة فاطيما

حينما تموت الروح ويبقى الجسد هزيلًا ينتظر اللحاق بالأحباب، هكذا هي الحالة التي عاشها عزت أبو عوف، الذي أنهكه المرض بعد وفاة زوجته وحب عمره فاطيما، رغم تأكيد الأطباء حول العالم على أنه لا يعاني من أي مرض عضوي، ولكن الحالة النفسية التي وصل لها أثرت عليه، فمرت به فترة لا يستطيع الوقوف ثابتا بسبب اضطراب في الأذن الوسطى، اشتكى منه بسبب الإحباط الذي مر به.

قصة حب الزوجين لم تبدأ من فراغ، وإنما ُبنيت على حبكة رومانسية، كانت كفيلة لقسم ظهر الزوج العاشق، فلم تكن زوجته إلا سكن يرتمي إليه في أوقات الوهن واليأس، فترده إلى الحياة شابًا يافعًا.

فور حل فريق «فور إم» أُصيب بالإحباط، وأطلق لحيته وزاد وزنه، لكن فاطيما لم تتركه هكذا طويلا، وفورًا تمكنت من إيجاد حل سريع وغير تقليدي، وهو شراء مركبًا ليعيشا فيه سويًا، وبالفعل عاشا به لمدة عامين، ودخل بعدها التمثيل بعد ترشيحه من قبل خيري بشارة لدوره في فيلم «آيس كريم في جليم»، وبعده خاض تجربة في مجال الإعلام لمدة 12 سنة.

اعترف أبو عوف بخيانته لزوجته خلال لقاء إعلامي عام 2012م في برنامج «سمر والرجال»، لكنها تصرفت بعقل وحكمة، ولم تنهِ حياتهما الزوجية، إلا أن فاطيما لم تتمكن من مشاهدة هذه الحلقة عند عرضها.

كل هذا وأكثر كان كفيلًا لجعل رحيلها المحطة الأكثر مأساوية في حياة الفنان الكبير، الذي استقبل خبر وفاتها كالصاعقة أثناء تصويره مسلسل «الصفعة»، لتنقلب حياته رأسًا على عقب، وتبدأ رحلة الترحال بين مستشفيات العالم، ومن ثم زواجه من مديرة أعماله أميرة، التي لم تحل يومًا محل معشوقته الراحلة في قلبه.