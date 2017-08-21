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إزالة 155 مخالفة مرافق بمدينة الأقصر

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مصراوي Masrawy

إزالة 155 مخالفة مرافق بمدينة الأقصر

11:56 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

إزالة 155 مخالفة مرافق بمدينة الأقصر

أرشيفية

الأقصر - محمد محروس :

شنت إدارة شرطة المرافق، اليوم الإثنين، حملة مكبرة بمركز ومدينة الأقصر، لإزالة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية، استهدفت عدة مناطق، منها شارع المدينة المنورة، وشارع المستشفى الدولي، وشارع موقف سيارات أرمنت.

وأسفرت الحملة عن ضبط 32 حالة مخالفة إشغال الطريق، ومقاهي بدون ترخيص، وضبط 14 حالة مخالفة للباعة الجائلين، وضبط 6 حالات مخالفة للنظافة العامة بالمطاعم والمحال التجارية، ورفع وإزالة 63 حالة تعدٍّ على الأرصفة والطريق العام، وضبط 10 حالات مزاولة مهنة بدون ترخيص، وتحرير 18 محضر إشغال طريق، و6 محاضر نظافة، وضبط 4 بائع متجول، و2 عربة كارو بدون دابة بموقف أرمنت بدون أشخاص، وبلغ إجمالي المخالفات 155 مخالفة.

وتواصل شرطة المرافق بمحافظة الأقصر حملاتها بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وسط استحسان الأهالي، مطالبين باستمرارية تلك الحملات لتحقيق الانضباط بالشارع الأقصري.

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