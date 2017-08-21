بالصور.. الكشف على 210 من أهالي قرية بالمنوفية في قافلة طبية

المنوفية مروة فاضل:

نظمت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، قافلة طبية، بالاشتراك مع جامعة المنوفية للكشف الطبي على أهالي قرية ميت عفيفي بمركز الباجور، بمقر الوحدة الصحية.

وجرى الكشف على 210 من الأهالي المترددين على الوحدة، وشملت القافلة 6 تخصصات طبية (باطنة - أنف وأذن - عظام - جلدية - أطفال - نساء وتنظيم أسرة).