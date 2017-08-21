موانئ بورسعيد تستقبل 27 سفينة حاويات وبضائع عامة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الإثنين، استقبالها 27 سفينة.

وأشارت، في بيان لها، إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات، وخروج 5 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 3 سفن وموجود على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، بالإضافة إلى دخول سفينة بضائع عامة، وموجود على الأرصفة 4 سفن.

وأكدت على أنه جار تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.