جريمة شرف في الصعيد.. الزوج يقتل صديقه الخائن ويحرق جثته

سوهاج – عمار عبدالواحد:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث، اليوم الإثنين، غموض واقعة العثور على سيارة ملاكي محترقة وبداخلها جثة قائدها متفحمة بجانب الطريق بناحية قرية سليم، دائرة مركز طما شمال المحافظة.

وأفادت التحريات أن جريمة شرف، وراء الواقعة، حيث أقدم الجناة الذين يرتبطون بعلاقة صداقة مع الضحية على ذبحه وسكب مادة بترولية على جثته داخل السيارة، وإضرام النيران فيها لإخفاء معالم الجريمة، لوجود علاقة آثمة بين زوجة أحد الجناة والمجني عليه.

كان اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا، في وقت سابق، من مركز شرطة طما، بالعثور على السيارة رقم "100745 ملاكي سوهاج" محترقة بجانب الطريق بناحية قرية سليم، دائرة المركز، وبداخلها جثة "ك. ل. ع"، متفحمة.

وتوصلت تحريات الرائد أحمد المشنب، رئيس مباحث مركز شرطة طما، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من: "مؤمن. ص . ا" و"حسن . ع . ا" و"كمال.ص.ا" وشهرته "سمسم" يقيمون في ساحل طهطا، وجرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3319 إداري مركز شرطة طما لسنة 2017، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.