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الشرطة العراقية تسيطر على شبكة أنفاق لـ"داعش" غرب تلعفر

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مصراوي Masrawy

الشرطة العراقية تسيطر على أنفاق لـ"داعش" غرب تلعفر

11:52 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

الشرطة العراقية

برلين (دويتشه فيله)

في اليوم الثاني من حملتها لاستعادة تلعفر، أفادت الشرطة العراقية بأن قواتها توغلت في غرب تلعفر، وفرضت سيطرتها على شبكة أنفاق لتنظيم داعش. وكانت القوات العراقية تحدثت أمس عن تحقيق تقدم في مستهل العملية.

أفاد قائد الشرطة الاتحادية العراقية، الفريق رائد شاكر، اليوم الاثنين (21 أغسطس 2017) بأن قوات الشرطة الاتحادية توغلت في مناطق غرب تلعفر، وفرضت سيطرتها على شبكة أنفاق لتنظيم داعش.

وقال الفريق جودت، في بيان صدر اليوم الاثنين، إن قطعات الشرطة الاتحادية بإسناد الحشد الشعبي استأنفت اليوم الثاني لانطلاق المعركة وتوغلت باتجاه مناطق الكفاح والوحدة والسعد غرب تلعفر. وأضاف أن تلك القطعات تسيطر على شبكة أنفاق للدواعش تستخدم مقراً للسيطرة والتدريب والطائرات المسيرة.

وكانت بيانات عسكرية عراقية أفادت أمس الأحد بأن القوات العراقية سجلت تقدماً في مستهل عمليات "قادمون يا تلعفر" لطرد داعش من قضاء تلعفر، الواقع على بعد 70 كيلومتراً غربي مدينة الموصل.

وقال الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله قائد العمليات في بيان صحفي: "إن قطعات فرقة المشاة السادسة عشر حررت قرى بطيشة والعلم وخفاجه وحلبية العليا ومرازيف شرق تلعفر وترفع العلم العراقي فيها وتكبد العدو خسائر بالأرواح والمعدات، فيما حررت قوات مكافحة الإرهاب قرى قزل قيو وقرية كسر محراب في الجنوب الغربي لقضاء تلعفر وترفع العلم العراقي".

وأضاف الفريق الركن: "إن طيران الجيش العراقي نفذ 14طلعة جوية ضمن عمليات قادمون يا تلعفر أسفرت عن مقتل 16 من عناصر داعش وتدمير دراجتين ناريتين وتفجير كدس عتاد (مستودع أسلحة) كان مخبأ في أحد أوكار أطراف قضاء تلعفر".

ويشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، كان قد أعلن، في خطاب متلفز فجر أمس، بدء العمليات العسكرية لاستعادة مدينة تلعفر شمال العراق، آخر أكبر معاقل تنظيم داعش في محافظة نينوى.

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