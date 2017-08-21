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رئيس كوريا الجنوبية يعتذر عن فضيحة البيض الملوث

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مصراوي Masrawy

رئيس كوريا الجنوبية يعتذر عن فضيحة البيض الملوث

11:49 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

رئيس كوريا الجنوبية يعتذر عن فضيحة البيض الملوث

الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن

سول (د ب أ)

اعتذر الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، اليوم الاثنين، عن فضيحة البيض الملوث المتصاعدة، داعيا إلى اتخاذ إجراءات أساسية لتعزيز سلامة الغذاء وبيئة تربية الماشية.

ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، عن مون قوله خلال اجتماع لمجلس الوزراء: "أشعر بأسف عميق للتسبب في قلق لدى المواطنين بسبب فضيحة البيض الملوث بالمبيدات الحشرية"، مضيفا أن "ذلك لم يؤثر فقط على المستهلكين، بل أيضا على المزارعين الطيبين وأصحاب المطاعم وتصنيع الأغذية".

وفي الوقت الذي أشار فيه إلى الجهود الجارية للتعامل بشكل سريع مع حالة القلق لدى المواطنين، أقر الرئيس بأن عدم الكفاءة فيما يتعلق بالتنسيق للاستجابات بين الهيئات الحكومية المعنية والاخطاء في التعامل مع القضية، أدت إلى زيادة المخاوف لدى المواطنين.

ويشار إلى أن مبيعات البيض في كوريا الجنوبية تراجعت بصورة كبيرة الأسبوع الماضي، وذلك عقب التوصل إلى تلوث بيض من مزارع محلية بمواد كيماوية محظورة.

وذكرت يونهاب أمس الأحد أن مبيعات البيض في أكبر متجر لبيع البيض في البلاد تراجعت خلال الفترة من الأربعاء الماضي حتى أمس الاول السبت بنسبة 40% مقارنة بنفس الفترة من الأسبوع الماضي.

وكانت حكومة كوريا الجنوبية قد أعلنت بعد إجراء عملية تفتيش واسعة النطاق إن 49 من بين 1239 مزرعة للبيض في البلاد استخدمت مبيدات حشرية غير قانونية، بها مادة فيبرونيل.

وعلى الرغم من تحرك السريع لمواجهة مخاوف المواطنين بشأن الصحة، إلا أنه تم انتقاد السلطات لإخفاقها في القيام بعمليات التفتيش بصورة دورية.

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مصراوي Masrawy

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