مقتل 4 انتحاريين في هجوم لداعش غربي الأنبار العراقية

الرمادي، العراق (د ب أ)

أعلن مصدر في الحشد العشائري العراقي بمحافظة الانبار اليوم الاثنين مقتل أربعة انتحاريين، عندما هاجموا ناحية البغدادي، 300 كم غرب بغداد.

وقال القيادي في الحشد العشائري محمد الداوود لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن" قوات العشائر قامت بقتل أربعة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة، بعد دخولهم الى قرية السحل في مدينة البغدادي لمهاجمة القطعات العسكرية والعشائرية".

وأضاف الداوود أن العشائر قامت بكشف المخطط الإرهابي وتتبعت الانتحاريين الذين تنكروا بزي مدني ومحاولتهم اقتحام مقر للجيش والعشائر، ما أدى إلى إطلاق النار من قبل عناصر العشائر باتجاههم بشكل مكثف ما تسبب بمقتلهم جميعا .

وأوضح أن التنظيم الارهابي بدأ يلجأ الى أسلوب التخفي والتنكر في عملياته المسلحة في أسلوب جديد لمحاولته قتل اعداد كثيرة من المدنيين والعسكريين.

وتشهد مدينة البغدادي سيطرة للقوات العسكرية والعشائر منذ منتصف عام 2015 بعد أن كان يسيطر عليها داعش منذ منتصف عام 2014 .