رئيس القيادة الأمريكية الإستراتيجية يؤكد إلتزام بلاده بالدفاع عن كوريا الجنوبية

سول-( أ ش أ):

ألتقى وزير الدفاع الكوري الجنوبي سونج يونج مو اليوم " الاثنين" مع رئيس القيادة الأمريكية الإستراتيجية الجنرال جون هايتن الذي يزور كوريا الجنوبية حاليا، والذى أكد إلتزام بلاده بالدفاع عن كوريا الجنوبية.

وقالت وزارة الدفاع الكورية في بيان لها، بثته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إن القائد الأمريكي تعهد ببذل كل ما في وسعه في سبيل تقديم الولايات المتحدة أصولها الإستراتيجية وقدراتها للدفاع عن كوريا الجنوبية.

وذكر هايتن أن التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية تعتبر التحدي الأكثر إلحاحا أمام المجتمع الدولي وليس فقط بالنسبة إلى سول وواشنطن، مشددا على أن التزام واشنطن بالدفاع عن سول لا يتغير ضد أي تهديد من بيونج يانج.

من جانبه، اعتبر وزير الدفاع الكوري الجنوبي أن زيارة هايتن وقائد القوات الأمريكية في المحيط الهادئ الأدميرال هاري هارس لكوريا الجنوبية تقدم رسالة تحذيرية إلى كوريا الشمالية.

كما التقى هايتن مع القائد الجديد لهيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية جونج كيونج دو، وأكد في اللقاء أن التحالف بين سول وواشنطن سيكون أقوى على الرغم من التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.