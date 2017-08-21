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الاحتلال الإسرائيلي يهدم روضة للأطفال ويهدد بهدم منازل في القدس

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مصراوي Masrawy

الاحتلال الإسرائيلي يهدم روضة للأطفال ويهدد بهدم منازل في القدس

11:30 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

الاحتلال الإسرائيلي يهدم روضة للأطفال ويهدد بهدم منازل في القدس

رام الله- (أ ش أ):

هدمت جرافات تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، روضة للأطفال في تجمع جبل البابا في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة، وصادرت كل محتوياتها.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن الإدارة المدنية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة هددت بهدم منازل البدو في جبل البابا قرب مستوطنة معاليه أدوميم في المنطقة E1، رغم وجود قرار من المحكمة العليا بمنع هدم تلك المنازل مؤقتا.

يُذكر أن الاحتلال يستهدف منطقة جبل بابا، ولطالما هدم العديد من المنازل البدوية لصالح المشروع الاستيطاني الأضخم في المنطقة والمعروف باسم "إي 1"، والذي من شأنه فصل القدس نهائيا عن باقي الأراضي الفلسطينية.

كما هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، منزلا قيد الإنشاء في بلدة برطعة الغربية داخل أراضي 48 جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية إن قوات الاحتلال هدمت منزل المواطن محمد عقاب قبها في البلدة الواقعة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري، بحجة عدم الترخيص.

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