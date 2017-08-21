بدء المحادثات بين سامح شكري ونظيره الروسي في موسكو 11:29 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

وزير الخارجية سامح شكرى مع نظيره الروسي سيرجي لاف

القاهرة-(أ ش أ):بدأت صباح اليوم الإثنين بموسكو محادثات وزير الخارجية سامح شكرى مع نظيره الروسي " سيرجي لافروف".وحضر المباحثات وفدا البلدين حيث سيتم مناقشة ومتابعة مسار العلاقات الثنائية، والتشاور والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية وموضوعات مكافحة الإرهاب.وتأتي زيارة شكر إلى العاصمة الروسية في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتي تجسدها صيغة التشاور الاستراتيجي 2+2 التي تضم وزيري خارجية ودفاع البلدين، وتبرمها روسيا مع ستة دول فقط من بينها مصر، فضلاً عن آلية الحوار الاستراتيجي على مستوى وزارتي الخارجية.

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