صحيفة أردنية : المملكة ترفض عودة دبلوماسيي إسرائيل لعمان

عمان- (أ ش أ):

ذكرت وسائل إعلام أردنية اليوم الاثنين، أن الأردن ما يزال على موقفه بعدم السماح بعودة دبلوماسيي السفارة الإسرائيلية لعمان قبل تقديم الحكومة الإسرائيلية "الاعتذار عن جريمة قتل مواطنين أردنيين في حادثة السفارة الإسرائيلية" التي وقعت في 23 يوليو الماضي.

ونقلت صحيفة الغد" الأردنية عن مصدر رسمي أردني تأكيده على أن عودة الطاقم الدبلوماسي الإسرائيلي لعمان "مرتبطة أيضا باستكمال المسار القانوني والتزام إسرائيل بإحالة القاتل إلى المحاكمة القضائية".

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ، قد طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالالتزام بمسئولياته واتخاذ الإجراءات القانونيةِ التي تضمن محاكمةَ القاتل وتحقيق العدالة.

وكان مواطنان أردنيان قد قتلا الشهر الماضي، على يد أحد حراس السفارة الإسرائيلية بعمان، إثر حادث إطلاق نار وقع داخل مبنى سكني مستخدم من قبل السفارة ، وسمح الأردن للقاتل بمغادرة المملكة بعد أخذ إفادته، وأكد التزامه بالقانون الدولي عند التعامل مع القضية.. وطالب إسرائيل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق العدالة بالقضية.

وشدد رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي ، في مقابلة مع التليفزيون الأردني الجمعة الماضية ، على أن طبيعة العلاقة بين الأردن وإسرائيل ستعتمد اعتمادا كبيرا على مجريات العدالة في القضية ، وقال إن الدولة والحكومة الأردنية لن تتهاون في حقوق أبنائها وسنواصل العمل لتحقيق العدالة وتحويل مرتكب الجريمة للقضاء.