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هل تعاني من التكييف المركزي في العمل؟.. أنت محظوظ لهذا السبب

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مصراوي Masrawy

هل تعاني من التكييف المركزي في العمل؟.. أنت محظوظ لهذا السبب

11:24 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

هل تعاني من التكييف المركزي في العمل؟.. أنت محظوظ لهذا السبب

هل تعمل في مكتب "بارد"؟.. أنت محظوظ لهذا السبب

كتبت- هاجر حاتم:  شوفي الصورة مناسبة ولا لا

كثيرًا ما يشكو الموظفون  في الشركات من المكيفات المركزية في العمل، التي يتم ضبطها على درجة حرارة منخفضة في فصل الصيف مع عدم القدرة على التحكم فيها، والنتيجة تكون الشعور بالبرد أغلب الوقت، ولكن هناك جانب إيجابي في هذا الأمر.

تساعد الأجواء الباردة في مكتب العمل الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية، وبالتالي إمكانية خفض الوزن بنسبة بسيطة، وفقًا لما ذكره موقع this is insider.

وهذه العملية تحدث حينما يحاول الجسم معادلة درجة الحرارة الداخلية مع الخارجية، فيقوم بحرق المزيد من السعرات الحرارية ليحصل على الدفء.

وأوضحت نورا حسب الله خبيرة التغذية لـ "مصراوي" أنه مع انخفاض درجة حرارة الجسم في الطقس البارد تتضاعف عملية الحرق والتي تساعد بنسبة كبيرة على حرق بشكل أسرع.

 

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مصراوي Masrawy

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