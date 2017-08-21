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السكك الحديدية: إعلان الطواريء وإلغاء إجازات القيادات استعدادًا لعيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

السكك الحديدية: إعلان الطواريء وإلغاء إجازات القيادات استعدادًا لعيد الأضحى

11:47 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

السكك الحديدية: إعلان الطواريء وإلغاء إجازات القيادات استعدادًا لعيد الأضحى

المهندس رضا أبو هرجة

كتب - عبدالله قدري:

أعلنت هيئة السكة الحديد، حالة الطواريء ورفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة حركة سير القطارات من خلال غرفة عمليات على مدار الـ24 ساعة وإلغاء الإجازات لقيادات الهيئة؛ لمتابعة تشغيل القطارات استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وأكد المهندس رضا أبو هرجة، نائب رئيس هيئة السكة الحديد والمتحدث الرسمي للهيئة، أن العمل مستمر بالهيئة طوال أيام العيد، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حركة القطارات على مستوى الجمهورية، للتأكد من تقديم كافة التسهيلات للجمهور.

وقال "أبو هرجة" في بيان اليوم الإثنين، إن قيادات الهيئة والمختصين متواجدون بشكل دائم لمتابعة تشغيل القطارات، وتكثيف تواجد مفتشي المبيعات وخدمة العملاء بجميع مكاتب حجز التذاكر والانتشار على الأرصفة بالتنسيق مع شرطة السكة الحديد طوال أجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أنه لأول مرة هذا العام يتم تطبيق حجز التذاكر بموجب الرقم القومي مطبوع على ظهر التذكرة وعدم السماح بصرف أكثر من (4) مقاعد فقط من شبابيك الحجز كحد أقصى بموجب تحقيق إثبات الشخصية وإثبات بيانات الركاب لإمكان الرجوع إليها عند الحاجة مع تكثيف الرقابة على شبابيك حجز وصرف التذاكر بمعرفة أجهزة التفتيش بالهيئة وخدمة العملاء وإدارة شرطة النقل والمواصلات.

وأضاف أنه تم التشديد على تكثيف ورديات مهندسي ومفتشي السلامة على مناطق الهيئة خلال عيد الأضحى المبارك بما يتوافق مع زيادة أعداد القطارات وبما يتواكب مع الزيادة المتوقعة للركاب للتفتيش على جميع العمليات التشغيلية ومراجعة مدى التزام القطاعات بمعايير السلامة والتأكد من توافر وسائل الأمان بالقطارات والمحطات والأرصفة الرئيسية على مستوى المناطق.

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