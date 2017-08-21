نائب يطالب بتركيب كاميرات مراقبة داخل المدارس لمنع التحرش

كتب - أحمد علي:

تقدم النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بطلب إلى مدير الإدارة التعليمية بالقاهرة، بشأن الموافقة على إلزام مدارس الزاوية الحمراء والشرابية بإدخال منظومة "كاميرات المراقبة".

وقال "وطني" في بيان اليوم الإثنين، إن الدافع وراء تقديمه لهذا الطلب هو تكرار حوادث التحرش والمضايقات خاصة بمدارس الفتيات خلال العام الماضي، موضحًا بأن طلبه جاء لحماية الطلاب جميعا من مثل هذه الممارسات.

وأضاف نائب المصريين الأحرار، أنه يسعى لتطبيق تلك المنظومة قبل بدء العام الدراسي الحالي.