وزير الزراعة يبحث مع المدير القطري للغذاء العالمي دعم سبل التعاون

كتب - أحمد مسعد:

بحث الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و"منجستاب هايلي" الممثل المقيم والمدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي بالقاهرة، تعزيز سبل التعاون بين الجانبين، فضلًا عن متابعة موقف المشروعات المشتركة بينهما.

وأكد "البنا" خلال اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الزراعة، أهمية الدور الإيجابي الذي يقوم به البرنامج على المستوى الدولي، وخاصة في مصر، لافتًا إلى أن هذا التعاون يعود إلى سنوات طويلة، في عدد من المشروعات المهمة، وأن الحكومة المصرية والقيادة السياسية تقدر الدور الإيجابي الذي يقوم به البرنامج.

وأشار وزير الزراعة في بيان اليوم الإثنين، إلى أهمية أن يشمل التعاون المشترك بين الجانبين، دعم صغار المزارعين للتكيف مع التغيرات المناخية المختلفة، كذلك دعم القدرات في مجال إدارة الكوارث خاصة فيما يتعلق بالزراعة والغذاء.

واستعرض الجانبان استراتيجية العمل الخاصة ببرنامج الغذاء العالمي بمصر، خلال الفترة من 2018 و2022، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 واستراتيجية التأقلم مع التغيرات المناخية 2030.

وناقش اللقاء أيضًا موقف مشروعي تمكين سبل العيش وخلق الأصول الثابتة للمجتمعات الريفية الفقيرة بمطروح وجنوب البحر الأحمر، وإمكانية مد فترة العمل بالاتفاقيات الخاصة بهما، حيث يسهم المشروعان في تحسين رفع مستوى المعيشة وزيادة حالة الأمن الغذائي للمجتمعات الريفية من خلال أنشطة التنمية الشاملة من زراعة، وصحة وتعليم والتدريب وتنمية المهارات.

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