أخبار عاجلة

«الإصلاح يمضي بخطى ثابتة».. تفاصيل اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية -
بدء تنفيذ مشروع مصنع «الرمال السوداء» بكفر الشيخ -
شرطة المرور: 90% من البلاغات التي نتلقاها «هزار».. ونتتبع أرقامها -
أسمنت أسوان تستخدم «السخرة» مقابل منع عمالها من العودة -
«البدري» يضع برنامج الأهلي استعدادا للموسم الجديد -
اتحاد الكرة يوافق على قيد 4 أجانب.. وتفوّيض أبو ريدة لعودة الجماهير -
لعلهم يفقهون - مع الشيخ خالد الجندي - حلقة الإثنين 21-8-2017 ( الأدلة القرآنية ) -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2017 مع ماغي فرح -
السفيرة عزيزة - مع ( نهى عبد العزيز- شيرين عفت ) حلقة الاثنين 21- 8 - 2017 -
تشكيل لجنة من مسئولي الأندية لمناقشة لائحة اتحاد الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

حواس: السيسي يتابع باهتمام تطوير منطقة الأهرامات والمتحف الكبير

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حواس: يتابع باهتمام تطوير منطقة الأهرامات والمتحف الكبير

11:16 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

حواس: السيسي يتابع باهتمام تطوير منطقة الأهرامات والمتحف الكبير

لوس أنجلوس - (أ ش أ):

أكد عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشروع تطوير منطقة آثار الهرم لتصبح أهم منطقة أثرية بالعالم لتليق بحجم ومكانة العريقة، إلى جانب سرعة افتتاح المتحف المصري الكبير والذي سيعرض فيه آثار الملك توت عنخ آمون كاملة.

جاء ذلك في كلمة خلال حفل الاستقبال الذي نظمته السفيرة لمياء مخيمر قنصل مصر العام بمدينة لوس أنجلوس، بحضور 60 شخصية سياسية وفنية وسياحية من المجتمع الأمريكي، والفنان محمود قابيل والفنان خالد النبوي، وفنانة التلفزيون الأمريكية الشهيرة جنيفر ماسي.

وأشار حواس إلى إعلان وزارة الآثار نتائج مشروح مسح الأهرامات بالرادار والأشعة الكونية في سبتمبر المقبل، وأن مشروع مسح وادي الملوك سيبدأ في أكتوبر المقبل، للبحث عن مقابر الملوك والملكات التى لم تكتشف بعد.

وأوضح أن هناك شركة أمريكية ستقوم ببيع نسخ من القبعة الشهيرة الخاصة به عليها صوره وتوقيعه، وستباع بـ 75 دولارا، وسيخصص عائد الربح بأكمله كتبرعات لمستشفى علاج السرطان بالأقصر.

وقال إنه مكلف برسالة من الشعب المصري لدعوة الشعب الأمريكي لمصر بلد الأمن والأمان ، لأن دخل السياحة يوجه إلى ترميم الآثار المصرية التي لا تخص مصر فقط بل العالم كله.

هذا المحتوى من

897d78d6c6.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الوفد: مصر تتخذ خطوات جادة في التقارب مع إفريقيا للمرة الأولى منذ 2005

    أخبار

  • سفير فلسطين: رفعت السعيد مناضل وطني دعّم القضية الفلسطينية

    أخبار

  • السيسي لنظيره الصومالي: سنواصل دعمكم لبناء وترسيخ مؤسسات الدولة

    أخبار

  • السيسي يجري مباحثات بقصر الاتحادية مع نظيره الصومالي

    أخبار

إعلان

de2aa323f7.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر والسودان.. العلاقات متوترة والزيارات مستمرة

مصر والسودان.. العلاقات متوترة والزيارات مستمرة

الأخبار - السيسي يستقبل وزير الدفاع الوطني السوداني لبحث مستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية

الأخبار - السيسي يستقبل وزير الدفاع الوطني السوداني لبحث مستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية

الأخبار - شكري : نتطلع لقرار روسي بإستئناف الرحلات الجوية مع مصر

الأخبار - شكري : نتطلع لقرار روسي بإستئناف الرحلات الجوية مع مصر

الأخبار - الرئيس السيسي يشهد الإحتفال بمرور 75عاماً على إنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات

الأخبار - الرئيس السيسي يشهد الإحتفال بمرور 75عاماً على إنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات