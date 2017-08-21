حواس: السيسي يتابع باهتمام تطوير منطقة الأهرامات والمتحف الكبير

لوس أنجلوس - (أ ش أ):

أكد عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشروع تطوير منطقة آثار الهرم لتصبح أهم منطقة أثرية بالعالم لتليق بحجم ومكانة مصر العريقة، إلى جانب سرعة افتتاح المتحف المصري الكبير والذي سيعرض فيه آثار الملك توت عنخ آمون كاملة.

جاء ذلك في كلمة خلال حفل الاستقبال الذي نظمته السفيرة لمياء مخيمر قنصل مصر العام بمدينة لوس أنجلوس، بحضور 60 شخصية سياسية وفنية وسياحية من المجتمع الأمريكي، والفنان محمود قابيل والفنان خالد النبوي، وفنانة التلفزيون الأمريكية الشهيرة جنيفر ماسي.

وأشار حواس إلى إعلان وزارة الآثار نتائج مشروح مسح الأهرامات بالرادار والأشعة الكونية في سبتمبر المقبل، وأن مشروع مسح وادي الملوك سيبدأ في أكتوبر المقبل، للبحث عن مقابر الملوك والملكات التى لم تكتشف بعد.

وأوضح أن هناك شركة أمريكية ستقوم ببيع نسخ من القبعة الشهيرة الخاصة به عليها صوره وتوقيعه، وستباع بـ 75 دولارا، وسيخصص عائد الربح بأكمله كتبرعات لمستشفى علاج السرطان بالأقصر.

وقال إنه مكلف برسالة من الشعب المصري لدعوة الشعب الأمريكي لمصر بلد الأمن والأمان ، لأن دخل السياحة يوجه إلى ترميم الآثار المصرية التي لا تخص مصر فقط بل العالم كله.