"زراعة المنوفية": 5 مراكز لتجميع القطن من المزارعين

المنوفية - مروة فاضل:

قال المهندس أحمد حسين مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، اليوم الإثنين، إنه جرى اختيار 5 مراكز لتجميع القطن للموسم الحالي بالمحافظة.

وأكد أن اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل قررت فتح خمسة مراكز تجميع بالمحافظة، وعليه اختيرت ثلاثة مراكز تجميع بمركز قويسنا بنواحي: "دمهوج - الرمالي - أبنهس"، ومركز تجميع واحد بجنزور، مركز بركة السبع، واَخر بكفر صناديد مركز تلا.

وجارى التأمين على هذه المراكز باللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل، بواقع ثلاثة آلاف جنيه لكل مركز تجميع .

وأضاف حسين، أنه جرى التعاقد مع إحدى الشركات بمعرفة الجمعية التعاونية الزراعية بالمحافظة، لتسويق المحصول لها، حيث إن الصنف المنزرع بالمحافظة جيزة 86 تجاري.