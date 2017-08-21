"زراعة المنوفية": 5 مراكز لتجميع القطن من المزارعين
"زراعة المنوفية": 5 مراكز لتجميع القطن من المزارعين
11:46 ص الإثنين 21 أغسطس 2017
المنوفية - مروة فاضل:
قال المهندس أحمد حسين مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، اليوم الإثنين، إنه جرى اختيار 5 مراكز لتجميع القطن للموسم الحالي بالمحافظة.
وأكد أن اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل قررت فتح خمسة مراكز تجميع بالمحافظة، وعليه اختيرت ثلاثة مراكز تجميع بمركز قويسنا بنواحي: "دمهوج - الرمالي - أبنهس"، ومركز تجميع واحد بجنزور، مركز بركة السبع، واَخر بكفر صناديد مركز تلا.
وجارى التأمين على هذه المراكز باللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل، بواقع ثلاثة آلاف جنيه لكل مركز تجميع .
وأضاف حسين، أنه جرى التعاقد مع إحدى الشركات بمعرفة الجمعية التعاونية الزراعية بالمحافظة، لتسويق المحصول لها، حيث إن الصنف المنزرع بالمحافظة جيزة 86 تجاري.
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