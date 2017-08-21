أخبار عاجلة

«الإصلاح يمضي بخطى ثابتة».. تفاصيل اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية -
بدء تنفيذ مشروع مصنع «الرمال السوداء» بكفر الشيخ -
شرطة المرور: 90% من البلاغات التي نتلقاها «هزار».. ونتتبع أرقامها -
أسمنت أسوان تستخدم «السخرة» مقابل منع عمالها من العودة -
«البدري» يضع برنامج الأهلي استعدادا للموسم الجديد -
اتحاد الكرة يوافق على قيد 4 أجانب.. وتفوّيض أبو ريدة لعودة الجماهير -
لعلهم يفقهون - مع الشيخ خالد الجندي - حلقة الإثنين 21-8-2017 ( الأدلة القرآنية ) -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2017 مع ماغي فرح -
السفيرة عزيزة - مع ( نهى عبد العزيز- شيرين عفت ) حلقة الاثنين 21- 8 - 2017 -
تشكيل لجنة من مسئولي الأندية لمناقشة لائحة اتحاد الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. "قومي المرأة" بالغربية يدشن حملة "معنا في خدمة الوطن"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. "قومي المرأة" بالغربية يدشن حملة "معنا في خدمة الوطن"

11:45 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

  • عرض 3 صورة

    114668a944.jpg

  • عرض 3 صورة

    ab6db0c734.jpg

  • عرض 3 صورة

    1798890742.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. زحام شديد على سحب كراسة شروط

الألبوم التالى

بالصور.. زحام شديد على سحب كراسة شروط "الإسكان التعاوني" في بورسعيد

الغربية - مروة شاهين:

دشن فرع المجلس القومي للمرأة بالغربية، حملة طرق الأبواب بالقرى، بعنوان "معنا فى خدمة الوطن"، للتعرف على مشكلات السيدات فيها.

وقالت الدكتورة صفاء مرعي، مدير فرع المجلس القومي للمرأة بالغربية، إن الحملة انطلقت ببعض قرى كفر الزيات، وتستمر حتى غدا الثلاثاء، فى بعض قرى مركز طنطا، تحت رعاية الكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس، واللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. حملة للتعريف بحقوق المرأة في الأقصر

    أخبار

  • محافظ أسوان: استخراج بطاقات الرقم القومي لسيدات المحافظة كافة نهاية

    أخبار

  • انطلاق الجولة الثالثة لحملة طرق الأبواب بالقليوبية

    أخبار

  • اختتام الحملة الثانية من المرحلة الرابعة لحملة طرق الأبواب بالقليوبية

    أخبار

إعلان

a3d41b2a0f.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
المعارضة السورية تسعى لتشكيل جبهة موحدة في محادثات الرياض

المعارضة السورية تسعى لتشكيل جبهة موحدة في محادثات الرياض

القصة الكاملة لعملة "البيتكوين"

القصة الكاملة لعملة "البيتكوين"

السجن لعضو جماعة كاثوليكية للاعتداء جنسيا على الأطفال في أستراليا

السجن لعضو جماعة كاثوليكية للاعتداء جنسيا على الأطفال في أستراليا

كيف تتصرفين مع طفلتك التي تحب زميلها؟

كيف تتصرفين مع طفلتك التي تحب زميلها؟