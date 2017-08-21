بالصور.. "قومي المرأة" بالغربية يدشن حملة "معنا في خدمة الوطن"

الغربية - مروة شاهين:

دشن فرع المجلس القومي للمرأة بالغربية، حملة طرق الأبواب بالقرى، بعنوان "معنا فى خدمة الوطن"، للتعرف على مشكلات السيدات فيها.

وقالت الدكتورة صفاء مرعي، مدير فرع المجلس القومي للمرأة بالغربية، إن الحملة انطلقت ببعض قرى كفر الزيات، وتستمر حتى غدا الثلاثاء، فى بعض قرى مركز طنطا، تحت رعاية الكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس، واللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية.