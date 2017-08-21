مباحث البحيرة تعيد طفلاً ادعى والده اختطافه ليحصل على فدية من الأم

البحيرة – أحمد نصرة:

كشفت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم الإثنين، غموض اختفاء طفل، ادعى والده اختطافه من قبل مجهولين، وأخفاه لدى شريك له، ليساوم أمه وأهلها على إعادته مقابل فدية 250 ألف جنيه.

ترجع الواقعة إلى بلاغ من "محمد .ع.ع" 43 عامًا، نجار، مقيم قرية النجاح، مركز بدر بتغيب نجله "عبد الرحمن"، 9 أعوام، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

عقب ذلك حضرت "س. ف.م" 35 عامًا، زوجة المبلغ ووالدة الطفل، وأبلغت بتلقي والدها اتصالاً هاتفيًا من مجهول بطلب فدية مالية قدرها 250 ألف جنيه نظير إعادته الطفل.

توصلت جهود فريق البحث، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والد الطفل المذكور بالاشتراك مع "ضيف .ي.م" 31 عامًا، نجار مقيم 6 أكتوبر، الجيزة وأن الطفل محتجز بمسكن الثاني.

واستهدفت مأمورية أمنية محل إقامة الثاني وأماكن تردد المتهمين، وأسفرت عن ضبطهما والطفل.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة، وعلل الأول ذلك بوجود خلافات بينه وزوجته ومروره بضائقة مالية.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.