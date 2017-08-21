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محافظ المنيا: غرف عمليات "24 ساعة" لتلقي أية شكاوي بالعيد

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مصراوي Masrawy

محافظ المنيا: غرف عمليات "24 ساعة" لتلقي أية شكاوي بالعيد

11:35 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

عصام البديوي محافظ المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

قرر عصام البديوي، محافظ المنيا، إلغاء كافة الإجازات والراحات لرؤساء ومسئولي الأجهزة الخدمية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بكل مراكز ومدن المحافظة بجميع القطاعات الخدمية والتنفيذية، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأمر محافظ المنيا، بتشكيل غرف عمليات رئيسية بالمحافظة والمراكز والإدارات والمصالح الحكومية، وعمل نوبتجيات على طوال الـ 24 ساعة، لتلقي أي بلاغات ترد من المواطنين، ومواجهة أي طوارئ والتعامل معها بشكل فوري.

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