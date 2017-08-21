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ضبط 93 مخالفة في حملة مرافق بسوهاج

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مصراوي Masrawy

ضبط 93 مخالفة في حملة مرافق بسوهاج

11:34 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

ضبط 93 مخالفة في حملة مرافق بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، بإشراف اللواء عمر عبد العال، مدير الأمن، اليوم الإثنين، حملة أمنية مكبرة شارك فيها ضباط وقوات من إدارات البحث الجنائي والتموين والمرافق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 93 مخالفة مرافق، منها 20 مخالفة إشغال طريق، و6 عدم حمل شهادة صحية، و5 بائع متجول، و7 إزالة فرش فاكهة، و55 مخالفات ومضبوطات متنوعة.

اتخذت الإجراءات الأمنية حيال المضبوطات، وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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