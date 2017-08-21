مباحث سوهاج تكشف سر ذبح قائد سيارة وإشعال النيران به

سوهاج – عمار عبد الواحد:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث، اليوم الإثنين، بشأن العثور على سيارة ملاكي محترقة وبداخلها جثة قائدها متفحمة بجانب الطريق بناحية قرية سليم، دائرة مركز طما شمال المحافظة، ذبح المتهمين المجني عليه وسكب مادة بترولية على جثته داخل السيارة، وإضرام النيران فيها لإخفاء معالم الجريمة، لوجود علاقة آثمة بين زوجة أحد المتهمين والمجني عليه، والذي تربطهما علاقة صداقة.

كان مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال تلقى إخطارًا، في وقت سابق، من مركز شرطة طما، بالعثور على السيارة رقم "100745 ملاكي سوهاج" محترقة بجانب الطريق بناحية قرية سليم، دائرة المركز، وبداخلها جثة المدعو "ك. ل. ع" يقيم بذات الناحية، "متفحمة".

وتوصلت تحريات الرائد أحمد المشنب، رئيس مباحث مركز شرطة طما، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من: "مؤمن. ص . ا" و"حسن . ع . ا" و"كمال.ص.ا" وشهرته "سمسم" يقيمون بناحية ساحل طهطا، دائرة قسم طهطا، وذلك لوجود علاقة آثمة بين زوجة المتهم الأول والمجني عليه، والذي تربطهما علاقة صداقة.

جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3319 إداري مركز شرطة طما لسنة 2017، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.