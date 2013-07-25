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مؤيدو مرسى يحاولون تحطيم "كافتيريا" ببورسعيد

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مؤيدو مرسى يحاولون تحطيم "كافتيريا" ببورسعيد مؤيدو مرسى يحاولون تحطيم "كافتيريا" ببورسعيد

حاول بعض مؤيدى الرئيس المعزول، محمد مرسى، خلال مسيرة لهم تحطيم إحدى الكافيتريات الشهيرة ببورسعيد، وذلك لرفض الأهالى الهتافات ضد المؤسسة العسكرية وعلى رأسهم الفريق السيسى، ولكن تدخل بعض السلفيين المعتدلين، وقاموا باحتواء الأزمة حتى انطلقت إلى ميدان "ستالينجراد" أمام نقابة المعلمين.

المسيرة انطلقت عقب صلاة التراويح من مسجد التوحيد بالزهور لمؤيدى الرئيس المعزول للمطالبة بالشرعية وهتافات ضد الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والمؤسسة العسكرية، كما رفعن السيدات والفتيات المنتقبات لافتات وهتافات ضد السيسى وأخرى لتطبيق الشريعة وتأييدًا للشرعية.

من جهة أخرى شهدت المسيرة توزيع منشورات ضد العلمانيين والليبراليين، و"بعض المغيبين" كما أسموهم، وفلول مبارك، واتهامهم بأنهم ضد المشروع الإسلامى وإعلانهم الحرب على الإسلام.

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مصر 365