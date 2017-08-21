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القبض على موظف وصاحب مخبز لاستيلائهما على بطاقات تموينية في سوهاج

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مصراوي Masrawy

القبض على موظف وصاحب مخبز لاستيلائهما على بطاقات تموينية في سوهاج

11:31 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

القبض على موظف وصاحب مخبز لاستيلائهما على بطاقات تموينية في سوهاج

أرشيفية

سوهاج – عمار عبد الواحد:

ضبطت مباحث بسوهاج، اليوم الإثنين، عاملًا بمكتب تموين أولاد عزاز التابعة لمركز سوهاج وصاحب مخبز، لاستيلائهما على البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين، وصرف المقررات التموينية والخبز دون وجه حق.

كانت معلومات وردت للواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، أكدتها التحريات السرية، التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية باستيلاء "ع.م.م" 36 عامًا، عامل، بمكتب تموين أولاد عزاز دائرة مركز سوهاج، و"م.ال.أ" 46 عامًا، صاحب مخبز بلدي، ويقيمان بذات الناحية، على البطاقات التموينية، وصرف المقررات التموينية والخبز دون وجه حق، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

ضبطت قوات الأمن المتهمين وبحيازتهما 6 بطاقات تموينية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد التربح، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 13715 جنح مركز سوهاج لسنة 2017.

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