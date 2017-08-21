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ضبط 751 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية في سوهاج

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مصراوي Masrawy

ضبط 751 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية في سوهاج

11:26 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

ضبط 751 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية في سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

نفذت إدارة مرور سوهاج، بإشراف اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، اليوم الإثنين، حملات مرورية مكبرة بدائرة المديرية، لتحقيق الانضباط المروري بالطرق العامة والرئيسية، لفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين.

وأسفرت الجهود عن ضبط 751 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، ورادار، ومخالفة على نموذج 125 مرور، وسحب تراخيص وحجز دراجات بخارية، وحجز سيارات، وتصالح، وذلك بالطرق الإقليمية والسريعة.

حُررت المحاضر اللازمة بالوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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