بالصور.. زحام شديد على سحب كراسة شروط "الإسكان التعاوني" في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، زحامًا شديدًا من المتقدمين لمشروع الإسكان التعاوني أمام صالة مبارك بحي المناخ، لسحب كراسات الشروط والإقرارات وتسجيل الرغبات للقرعة العلنية، لتخصيص وحدات الإسكان بمشروع أبراج اللؤلؤة.

وسادت حالة من سوء التنظيم في ظل شد وجذب بين المتقدمين للمشروع الذين توافدوا، منذ الصباح الباكر، رغم استمرار سحب الكراسات حتى الرابعة عصرًا.

وأعلنت الهيئة العامة التعاونيات البناء والإسكان أن سحب الكراسات يستمر حتى نهاية الشهر الجاري لأبناء بورسعيد ممن قاموا بسداد مبلغ جدية الحجز للمشروع، والمعلن أسمائهم على موقع المحافظة.