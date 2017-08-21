"صحة المنيا" تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لاستقبال العيد

المنيا ــ ريمون الراوي:

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الإثنين، حالة الطوارئ بالمستشفيات، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع التأكيد على الانضباط والتواجد للأطباء والعاملين، وتوفير الأدوية الخاصة بقسم الطوارئ وسيارات الإسعاف واستقبال الحالات العاجلة.

وكشفت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه جرى التنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري، ومع مباحث التموين، لتنظيم حملات مكثفة على الأسواق والمطاعم ومحلات بيع اللحوم، للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتشديد الرقابة على الباعة الجائلين والتأكد من حملهم لشهادات صحية سارية المفعول.