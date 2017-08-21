النشرة المرورية.. كثافات عالية بشوارع القاهرة والجيزة

كتب- محمد الصاوي:

تشهد الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، صباح اليوم الاثنين، ازدحاماً مرورياً، وسط تواجد أمني مكثف لجميع المحاور، لرصد ومتابعة الحالة المرورية.

وشهدت معظم الشارع والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، كثافات مرورية عالية، حيث ظهرت كثافات أمام القادم من محور صلاح سالم في طريقة إلى نفق الأزهر حتى ميدان الأوبرا ومن العروبة اتجاه المطار.

كما ظهرت كثافات مرورية بميدان التحرير ومناطق عابدين بكورنيش النيل أمام وزارة الخارجية وبنزلة كوبري 15 مايو، وللقادم من المعادي، وفى طريقه إلى مناطق شرق القاهرة ومحور النصر للقادم من ميدان رابعة العدوية وفى طريقه للعباسية وظهرت أحجام مرورية بطريق الأوتوستراد للقادم من حلوان ومتجه أعلى نفق الزهراء وحتى مطلع الدائري.

وشهد أعلى كوبري أكتوبر للقادم من مناطق الجيزة ومتجه لشرق القاهرة احجام مرورية وكذلك الأمر أعلى منطقة الشهيد حتى منزل رمسيس.

وتباطئت حركة السيارات أعلى كوبري الفنجرى القادم من الحدائق ومتجه لمحور النصر يفضل توجه السيارات لشارع مصر والسودان للمتجه لنفق أحمد سعيد لتخفيف الأحمال عن الطريق.

وفي الجيزة شهد أعلى منطقة المنيب للمتجه إلى المعادي، والقادم من البحر الأعظم، ومتجه للجلاء عن طريق شارع النيل السياحي، وشهد محور صفط اللبن كثافات مرورية.

كما شهد محور 26 يوليو أمام القادم من أكتوبر وفى طريقه إلى ميدان لبنان كثافات مرورية، وتكرر الأمر في شارع فيصل وصولا إلى محطة مترو جامعة القاهرة، وبشارع الهرم وصولا إلى ميدان الجيزة وشارع التحرير حتى ميدان الدقي وصولا إلى شارع السودان الذي ظهرت به أحجام مرورية أمام مزلقان ناهيا وأرض اللواء وأسفل المحور بسبب المواقف العشوائية.