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إصابة موظف بالنيابة وعامل في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

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مصراوي Masrawy

إصابة موظف بالنيابة وعامل في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

11:13 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

إصابة موظف بالنيابة وعامل في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أصيب موظف بنيابة مركز طما، وعامل بإصابات مضاعفة متفرقة بالجسم، اليوم الإثنين، في مشاجرة، بسبب خلافات الجيرة ببندر طما، شمالي سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة طما إخطارًا من المستشفى المركزي، بوصول علي كمال الدين علي، 29 عامًا موظف بنيابة طما، مصابًا بجرح متهتك باليد اليمنى، واشتباه قطع بالأوتار، وجرى تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي، وعبد الرحمن عبد السلام فؤاد، 21 عامًا عامل، مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس.

واتهم المصابان محمود حمدي عبد الفتاح وشقيقه "إسلام" بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما، بسبب خلافات الجيرة.

وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وضبط المتهمين، وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 12445 جنح المركز لسنة 2017.

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