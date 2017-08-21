ضبط عامل لذبحه الماشية المريضة بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

ضبطت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، عاملاً لذبحه الماشية المريضة والهزيلة، واصطناع أختام حكومية مقلدة لدمغ اللحوم وبيعها من خلال الجزارين سيئي السمعة، على أنها لحوم بلدية صالحة للاستهلاك الآدمي.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة التموين تفيد مزاولة المدعو "م.خ.ف" 34 عامًا، عامل، نشاط تجاري غير مشروع في الذبح خارج المجازر العمومية، واصطناع أختام حكومية مقلدة لدمغ اللحوم، وبيعها على أنها لحوم بلدية صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتبين من التحريات، مرور المتهم على الجزارين سيئي السمعة الذين يذبحون الحيوانات المريضة والهزيلة، وإناث الماشية المحظور ذبحها حفاظًا على الثروة الحيوانية وصحة المواطنين، ودمغها بالختم المقلد الذي اصطنعه لهذا الغرض تضليلاً للجهات الرقابية والمستهلكين.

جرى استهداف المتهم المذكور، وألقي القبض عليه بشارع محطة السوق "باكوس"، وبحوزته ختم مقلد منسوب صدروه إلى مجزر أبو قير بمحافظة الإسكندرية.

تحرر محضر بقسم شرطة ثان الرمل، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.