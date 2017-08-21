وزير الإسكان: تنفيذ 16 محطة تحلية لمياه البحر في ٥ محافظات

كتبت - ندى الخولي:

أعلن مصطفى مدبولي، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يجري تنفيذ 16 محطة تحلية مياه بطاقة ٤٧٣ ألف متر مكعب في اليوم، في ٥ محافظات، مؤكدا أنه يتم تنفيذ محطات لخدمة المجتمعات والمدن الساحلية الجديدة التي يتم تنفيذها مثل العلمين الجديدة وشرق بورسعيد.

وقال الوزير في بيان اليوم الإثنين: إن المحافظات التي يتم فيها تنفيذ محطات التحلية، هي مطروح وشمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر وبورسعيد، مؤكدا أن التوسع في إنشاء محطات التحلية، يأتي نتيجة اهتمام الدولة بتحلية مياه البحر في المحافظات الساحلية، للحفاظ على مياه النيل، لاستخدامها في الأنشطة الاخرى مثل الزراعة.

وأشار اللواء سيد العشري، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن المحطات الـ 16 الجاري تنفيذها هي: 4 محطات في محافظة مطروح، وهي توسعات سيدي براني، والرملية ٣، والضبعة الجديدة، بطاقة إجمالية ٣٤ ألف متر مكعب في اليوم، إضافة إلى تنفيذ محطة في مدينة العلمين بطاقة ١٥٠ ألف متر مكعب في اليوم.

وأوضح العشري أنه يجري تنفيذ 4 محطات بمحافظة شمال سيناء، وهي: العريش ١و٢و٣ والشيخ زويد، بطاقة ٣٠ ألف متر مكعب في اليوم، فضلًا عن تنفيذ محطتين في محافظة جنوب سيناء، هما نبق والطور بطاقة ٤٢ ألف متر مكعب في اليوم، ومثلهما في محافظة بورسعيد هما غرب بورسعيد وشرق بورسعيد، بطاقة ١٧٠ الف متر مكعب في اليوم، علاوة على تنفيذ توسعات في ٤ محطات في محافظة البحر الأحمر، وهي: اليسر وحلايب وشلاتين وابورماد بطاقة ٤٧ الف متر مكعب في اليوم.

وأكد المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الاسكان للمرافق، ان الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، سبق أن قامت بتنفيذ ٣٩ محطة تحلية لمياه البحر، بطاقة اجمالية ٢٣٥.٦ الف متر مكعب في اليوم.

وقال ان هذه المحطات موزعة كالتالي : ٩ محطات بمحافظة مطروح بطاقة ٧٨ الف متر مكعب في اليوم، و ٥ محطات في شمال سيناء بطاقة ١٠.٦ الف متر مكعب في اليوم، و ٦ محطات في جنوب سيناء بطاقة ٤٥ الف متر مكعب في اليوم، و ١٩ محطة في محافظة البحر الاحمر بطاقة ١٠٢ ألف متر مكعب في اليوم.