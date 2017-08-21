"أوقاف المنيا": 112 ساحة لصلاة العيد واختيار خطباء معتدلين

المنيا ــ ريمون الراوي:

أعلنت مديرية أوقاف المنيا، تخصيص 112 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، موزعة على مستوى مراكز المحافظة التسع.

وأكد الشيخ محمود أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، اختيار خطباء مشهود لهم بالاعتدال والقبول لدى المواطنين، والتأكيد على ضرورة نظافة الطرق المؤدية للمساجد وإنارتها.