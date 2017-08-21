حملة أمنية بالمنيا تضبط 45 سلاحًا غير مرخص

المنيا ــ ريمون الراوي:

شنت مديرية أمن المنيا، اليوم الإثنين، حملة أمنية مكبرة لضبط الأسلحة النارية غير المرخصة، شاركت فيها قطاعات الأمن العام، والبحث الجنائي، والأمن المركزي، وجرى ضبط عدد من المسلحين وبحوزتهم 45 سلاحًا ناريًا، ونحو 300 طلقة متنوعة، ما بين طلقات آلية وخرطوش.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة، مدير قطاع البحث الجنائي بالمديرية، بنجاح حملة أمنية مكبرة، في ضبط 45 قطعة سلاح ناري غير مرخصة، بخمسة مراكز من مراكز المنيا، هي: المنيا، مطاي، بني مزار، مغاغة، والعدوة.

والأسلحة المضبوطة عبارة عن: 9 بنادق آلية، 19 بندقية خرطوش، 12 فرد محلي الصنع، 5 مسدسات، بالإضافة لنحو 300 طلقة متنوعة.

تحررت المحاضر اللازمة بضبط حائزي الأسلحة والذخائر، وأحيل المتهمون للنيابة للتحقيق.