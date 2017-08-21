أخبار عاجلة

«الإصلاح يمضي بخطى ثابتة».. تفاصيل اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية -
بدء تنفيذ مشروع مصنع «الرمال السوداء» بكفر الشيخ -
شرطة المرور: 90% من البلاغات التي نتلقاها «هزار».. ونتتبع أرقامها -
أسمنت أسوان تستخدم «السخرة» مقابل منع عمالها من العودة -
«البدري» يضع برنامج الأهلي استعدادا للموسم الجديد -
اتحاد الكرة يوافق على قيد 4 أجانب.. وتفوّيض أبو ريدة لعودة الجماهير -
لعلهم يفقهون - مع الشيخ خالد الجندي - حلقة الإثنين 21-8-2017 ( الأدلة القرآنية ) -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2017 مع ماغي فرح -
السفيرة عزيزة - مع ( نهى عبد العزيز- شيرين عفت ) حلقة الاثنين 21- 8 - 2017 -
تشكيل لجنة من مسئولي الأندية لمناقشة لائحة اتحاد الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

حملة أمنية بالمنيا تضبط 45 سلاحًا غير مرخص

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حملة أمنية بالمنيا تضبط 45 سلاحًا غير مرخص

11:02 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

حملة أمنية بالمنيا تضبط 45 سلاحًا غير مرخص

المنيا ــ ريمون الراوي:

شنت مديرية أمن المنيا، اليوم الإثنين، حملة أمنية مكبرة لضبط الأسلحة النارية غير المرخصة، شاركت فيها قطاعات الأمن العام، والبحث الجنائي، والأمن المركزي، وجرى ضبط عدد من المسلحين وبحوزتهم 45 سلاحًا ناريًا، ونحو 300 طلقة متنوعة، ما بين طلقات آلية وخرطوش.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة، مدير قطاع البحث الجنائي بالمديرية، بنجاح حملة أمنية مكبرة، في ضبط 45 قطعة سلاح ناري غير مرخصة، بخمسة مراكز من مراكز المنيا، هي: المنيا، مطاي، بني مزار، مغاغة، والعدوة.

والأسلحة المضبوطة عبارة عن: 9 بنادق آلية، 19 بندقية خرطوش، 12 فرد محلي الصنع، 5 مسدسات، بالإضافة لنحو 300 طلقة متنوعة.

تحررت المحاضر اللازمة بضبط حائزي الأسلحة والذخائر، وأحيل المتهمون للنيابة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور- 3 اكتشافات أثرية تعيد "صحراء المنيا" للصدارة.. أبرزها "مقابر

    أخبار

  • القبض على 8 أشخاص لتعديهم على صاحب محل في الدقهلية

    أخبار

  • إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في المنيا

    أخبار

  • القبض على 4 متهمين بينهم شقيقين هاربين من الإعدام والمؤبد في المنيا

    أخبار

إعلان

7e672e38cf.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
المعارضة السورية تسعى لتشكيل جبهة موحدة في محادثات الرياض

المعارضة السورية تسعى لتشكيل جبهة موحدة في محادثات الرياض

القصة الكاملة لعملة "البيتكوين"

القصة الكاملة لعملة "البيتكوين"

السجن لعضو جماعة كاثوليكية للاعتداء جنسيا على الأطفال في أستراليا

السجن لعضو جماعة كاثوليكية للاعتداء جنسيا على الأطفال في أستراليا

كيف تتصرفين مع طفلتك التي تحب زميلها؟

كيف تتصرفين مع طفلتك التي تحب زميلها؟