تنفيذ 1006 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج
تنفيذ 1006 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج
11:01 ص الإثنين 21 أغسطس 2017
حملات أمنية بسوهاج - أرشيفية
سوهاج – عمار عبد الواحد:
نفذت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء عمر عبد العال، وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، اليوم الإثنين، حملات أمنية مكبرة، ونجحت في تنفيذ 1006 أحكام قضائية.
وقال اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية: "إن الأحكام شملت تنفيذ عدد "2" حكم جناية، و462 جزئي، و116 مستأنف، و315 غرامات جزئية، و65 غرامات مستأنفة، و46 مخالفات جزئية، كما أسفرت الحملة عن تحصيل مبالغ قيمتها 12100 جنيه مخالفات".
تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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