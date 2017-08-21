مصرع ربة منزل في حريق اندلع بـ"شقتها" بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الإثنين، متأثرة بإصابتها بحروق في أماكن متفرقة من الجسد، في حريق اندلع بشقتها، بشارع رمسيس بإيتاى البارودي.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الرابع علوي، مستأجرة باسم "محمد.م.ع" وتم السيطرة عليه وإخماده، وأسفر عن وفاة زوجة مستأجر الشقة "أميرة.م.ن" 21 عامًا، ربه منزل، ونقلتها الإسعاف لمشرحة مستشفى إيتاي البارود العام.

بسؤال مالك العقار"هاني.م.أ"، 43 عامًا، موظف ومقيم بذات العقار، أفاد أنه حال وجوده بشقته فوجىء باشتعال النيران بشقه المذكورة، واحتراق محتوياتها ووفاتها، ورجح سبب الحريق تسرب غاز من أنبوبة بوتاجاز المطبخ أثناء قيامها بطهي الطعام، وأضاف بأنها تقيم بمفردها، نظرًا لسفر زوجها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك.