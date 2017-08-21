بدء محادثات وزير الخارجية مع نظيره الروسي في موسكو

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‏بدأت محادثات وزير الخارجية سامح شكري، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، صباح اليوم الإثنين، بموسكو.

وحضر المباحثات وفدا البلدين، إذ سيتم مناقشة ومتابعة مسار العلاقات الثنائية، والتشاور والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية وموضوعات مكافحة الإرهاب.

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وتأتي زيارة شكري إلى العاصمة الروسية في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتي تجسدها صيغة التشاور الاستراتيجي 2+2، التي تضم وزيري خارجية ودفاع البلدين، وتبرمها روسيا مع 6 دول فقط من بينها مصر، فضلا عن آلية الحوار الاستراتيجي على مستوى وزارتي الخارجية.